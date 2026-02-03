Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 30 смотреть онлайн

Ударом кастета убит работник барбер-шопа Борис Самойлов. В убийстве подозревается водитель машины, который угрожал Борису расправой во время дорожного инцидента. По записям с уличных камер идентифицировать водителя не удаётся. Оперативники устанавливают владельца машины и выезжают на его задержание. Но сам ли владелец был за рулём машины в момент совершения ДТП?

