Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 7 смотреть онлайн

Тренер Геннадий Егоров нападает в парке на Нину, знакомую Оксаны, жены капитана Бубнова. Сразу же после нападения самого Егорова находят задушенным. Выясняется, что за неделю до убийства у Егорова был конфликт с мужчиной по имени Кондрат. В смартфоне Егорова обнаруживают контакты Оксаны, но Оксана утверждает, что не знает, кто это…

