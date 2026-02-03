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Великолепная пятерка
7-й сезон
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9.22024, Возвращение
Детектив18+
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Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 38 смотреть онлайн

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О сериале

Убит приехавший в Петербург неделю назад, ранее судимый, Матвей Фирсов. Накануне у него был конфликт с Петром Бельским, которого Фирсов считал своим сыном. Петр пытается скрыться от оперативников, его задерживают. Петр признаёт наличие конфликта с Фирсовым, но причастность к убийству отрицает и предъявляет алиби. Но алиби Петра оказывается ложным…

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»