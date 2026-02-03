Убит приехавший в Петербург неделю назад, ранее судимый, Матвей Фирсов. Накануне у него был конфликт с Петром Бельским, которого Фирсов считал своим сыном. Петр пытается скрыться от оперативников, его задерживают. Петр признаёт наличие конфликта с Фирсовым, но причастность к убийству отрицает и предъявляет алиби. Но алиби Петра оказывается ложным…

