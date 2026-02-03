Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 79 смотреть онлайн

Таинственное убийство в старом отеле. Горничная Галина Стригунова найдена удушенной в номере. Убийца не оставил следов, а записи камер перекрыты помехами. Положение тела жертвы намекает на убийство, совершенное сумасшедшим маньяком в этом же отеле несколько лет назад. Убийца Галины - маньяк-подражатель? Или мистическая версия о призраках не такая уж невероятная?..

