Великолепная пятерка
7-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 79 смотреть онлайн

9.12024, Отель с привидениями
Криминал, Комедия18+

Контент станет доступным 13.03.2026

О сериале

Таинственное убийство в старом отеле. Горничная Галина Стригунова найдена удушенной в номере. Убийца не оставил следов, а записи камер перекрыты помехами. Положение тела жертвы намекает на убийство, совершенное сумасшедшим маньяком в этом же отеле несколько лет назад. Убийца Галины - маньяк-подражатель? Или мистическая версия о призраках не такая уж невероятная?..

Россия
Комедия, Криминал, Детектив
Full HD

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

