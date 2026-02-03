Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 80 смотреть онлайн

Спящими в своей постели застрелены из охотничьего ружья супруги Михаил и Лариса Безугловы. Их сын, инвалид-колясочник Сергей, в момент преступления находился дома – убийца затолкал его в подвал и приказал молчать. Дело осложняют косвенные улики, указывающие лишь на самого Сергея. Мог ли инвалид колясочник застрелить собственных родителей?..

