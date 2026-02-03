Удар судьбы
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
7-й сезон
Удар судьбы

Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 80 смотреть онлайн

9.12024, Удар судьбы
Криминал, Комедия18+

Контент станет доступным 13.03.2026

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

Спящими в своей постели застрелены из охотничьего ружья супруги Михаил и Лариса Безугловы. Их сын, инвалид-колясочник Сергей, в момент преступления находился дома – убийца затолкал его в подвал и приказал молчать. Дело осложняют косвенные улики, указывающие лишь на самого Сергея. Мог ли инвалид колясочник застрелить собственных родителей?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»