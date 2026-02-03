Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 26 смотреть онлайн

Во время съёмок внезапно умирает от инсульта молодой видеооператор Ольга Булатова. Свидетельница утверждает, что перед смертью Ольга вела себя неадекватно. Оперативники подозревают, что инсульт у Ольги мог быть спровоцирован злоумышленником. Выясняется, что незадолго до смерти Ольга встречалась с неизвестным, называющим себя чёрным магом. Так магия, или человеческие страсти убили Ольгу?..

