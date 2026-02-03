Неудачный дубль
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
7-й сезон
Неудачный дубль

Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 26 смотреть онлайн

9.12024, Неудачный дубль
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

Во время съёмок внезапно умирает от инсульта молодой видеооператор Ольга Булатова. Свидетельница утверждает, что перед смертью Ольга вела себя неадекватно. Оперативники подозревают, что инсульт у Ольги мог быть спровоцирован злоумышленником. Выясняется, что незадолго до смерти Ольга встречалась с неизвестным, называющим себя чёрным магом. Так магия, или человеческие страсти убили Ольгу?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»