Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 2 смотреть онлайн

Издержки профессии
Великолепная пятерка
7-й сезон
Издержки профессии

Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 2

9.12024, Издержки профессии
Криминал, Комедия18+
О сериале

На рабочем месте раздет и убит патологоанатом Николай Белобородько. При этом из морга исчез труп недавно умершего от сердечного приступа Григория Паничкина. Оперативников настораживает, что безработный уголовник Паничкин умер по возвращению на самолёте после тура по Индии. Выясняется, что в отсутствие санитара в морг проник неизвестный, нарушив работу камер видеонаблюдения…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

