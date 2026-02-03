Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 2 смотреть онлайн

На рабочем месте раздет и убит патологоанатом Николай Белобородько. При этом из морга исчез труп недавно умершего от сердечного приступа Григория Паничкина. Оперативников настораживает, что безработный уголовник Паничкин умер по возвращению на самолёте после тура по Индии. Выясняется, что в отсутствие санитара в морг проник неизвестный, нарушив работу камер видеонаблюдения…

