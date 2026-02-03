Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 67 смотреть онлайн

Серьезный соперник
Великолепная пятерка
7-й сезон
Серьезный соперник

Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 67

Серьезный соперник
Криминал, Комедия18+
О сериале

Выстрелом из арбалета убит молодой владелец сети ювелирных салонов Матвей Ярцев, пытавшийся увести Ульяну у Красавченко. Выясняется, что у богатого Матвея было много врагов и завистников, а также случались конфликты с партнёрами по бизнесу. Прибыв в офис Ярцева, оперативники натыкаются на группу вооружённых до зубов бандитов…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

