Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 67 смотреть онлайн

Выстрелом из арбалета убит молодой владелец сети ювелирных салонов Матвей Ярцев, пытавшийся увести Ульяну у Красавченко. Выясняется, что у богатого Матвея было много врагов и завистников, а также случались конфликты с партнёрами по бизнесу. Прибыв в офис Ярцева, оперативники натыкаются на группу вооружённых до зубов бандитов…

