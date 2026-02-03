Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 20 смотреть онлайн

Оперативники расследуют загадочную смерть Галины Ерохиной от анафилактического шока, вызванного неизвестной причиной. Выясняется, что недавно Галина развелась с мужем из-за вновь вспыхнувшей страсти к бывшему любовнику, хореографу Владиславу Орехову. Орехов скрывается, оставив свою сумку с ювелирными изделиями. Что могло так напугать хореографа, что он даже бросил драгоценности на миллионы рублей?..

