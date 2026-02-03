Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 10 смотреть онлайн

Оперативники расследуют загадочное убийство сотрудницы центра лечебной гимнастики Майи Климовой. Незадолго до убийства Майя получила большую сумму по завещанию бабушки, и приобрела дорогую квартиру в элитном доме. Жених Майи Пётр Ерохин скрывается, и его объявляют в розыск. Оперативникам предстоит выяснить, что на самом деле явилось мотивом, казалось бы, беспричинного убийства?..

