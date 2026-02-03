Девочка с яблоками
Великолепная пятерка
7-й сезон
Девочка с яблоками

Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 10 смотреть онлайн

9.12024, Девочка с яблоками
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Оперативники расследуют загадочное убийство сотрудницы центра лечебной гимнастики Майи Климовой. Незадолго до убийства Майя получила большую сумму по завещанию бабушки, и приобрела дорогую квартиру в элитном доме. Жених Майи Пётр Ерохин скрывается, и его объявляют в розыск. Оперативникам предстоит выяснить, что на самом деле явилось мотивом, казалось бы, беспричинного убийства?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

