Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 64 смотреть онлайн

Бывшего майора полиции, директора ЧОП Виктора Шерстнёва обнаруживают убитым в сауне. Подозревается жена Шерстнёва, Антонина, с которой Шерстнёв находился в процессе развода — теперь бизнес мужа достанется ей. Желать смерти Шерстнёву мог и бывший стукач Кульчицкий, шантажировавший убитого. Шерстнёв нажил много врагов, но мог ли кто-нибудь из них решиться на убийство?

