Великолепная пятерка
7-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 64 смотреть онлайн

9.12024, Незакрытый счет
Криминал, Комедия18+
О сериале

Бывшего майора полиции, директора ЧОП Виктора Шерстнёва обнаруживают убитым в сауне. Подозревается жена Шерстнёва, Антонина, с которой Шерстнёв находился в процессе развода — теперь бизнес мужа достанется ей. Желать смерти Шерстнёву мог и бывший стукач Кульчицкий, шантажировавший убитого. Шерстнёв нажил много врагов, но мог ли кто-нибудь из них решиться на убийство?

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

