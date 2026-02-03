Лихач
Великолепная пятерка
7-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 49 смотреть онлайн

9.12024, Лихач
Криминал, Комедия18+
Лихач на угнанной машине сбивает на пешеходном переходе жену Голованова и случайного прохожего, после чего скрывается с места происшествия. Жена Голованова почти не пострадала, а молодой человек Кирилл Бардин погиб на месте. Владелец машины узнаёт на фото с камер угонщика – им оказывается его сослуживец. В доме угонщика оперативников ожидает сюрприз...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

