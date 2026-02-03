Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 12 смотреть онлайн

Общество гнева
Общество гнева

9.12024, Общество гнева
Криминал, Комедия18+
В преддверии конкурса народных талантов убит Глеб Чулков. Согласно экспертизе, Глебу нанесены ножевые ранения разной силы. Под подозрение попадает родной брат Глеба, Федор. Братья остро конфликтовали из-за полученного наследства. Также выясняется, что Глеб два года назад проходил свидетелем по делу об убийстве супружеской пары. Не их ли родственники отомстили Глебу?..

Россия
Комедия, Криминал, Детектив
Full HD
39 мин / 00:39

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

