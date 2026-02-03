Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 12 смотреть онлайн

В преддверии конкурса народных талантов убит Глеб Чулков. Согласно экспертизе, Глебу нанесены ножевые ранения разной силы. Под подозрение попадает родной брат Глеба, Федор. Братья остро конфликтовали из-за полученного наследства. Также выясняется, что Глеб два года назад проходил свидетелем по делу об убийстве супружеской пары. Не их ли родственники отомстили Глебу?..

