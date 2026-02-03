Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 42 смотреть онлайн

Оперативники расследуют смерть бывшей стюардессы Виктории Казанцевой. Готовясь к поступлению в школу пилотов, Виктория в шлеме виртуальной реальности отрабатывала в специальной программе посадку авиалайнера, не справилась с управлением и умерла от остановки сердца. В крови Виктории обнаружены следы неустановленного химического вещества. Так умерла ли Виктория от стресса, или её отравили?..

