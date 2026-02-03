Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 17 смотреть онлайн

Привидение
Великолепная пятерка
7-й сезон
Криминал, Комедия18+
О сериале

Неизвестным веществом отравлен вирусолог Денис Безуглов. Подростки, обнаружившие труп, уверяют, что видели рядом привидение. По свидетельству коллег, Безуглов ладил со всеми, кроме научного сотрудника Семенова. При попытке опроса Семенов ведет себя подозрительно, пытается сбежать, но на допросе клянется, что не причастен к смерти Безуглова. Но что тогда гложет его совесть?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

