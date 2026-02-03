Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 34 смотреть онлайн

При работе с химическими реактивами в своей фотолаборатории от токсичного газа погибает известный фотореставратор Артём Дубровин. Оперативники обнаруживают рядом с жертвой фотографию девяностых годов, на которой засняты в обнимку молодые мать Кузьмина и эксперт Юрий Юрьевич. У Кузьмина закрадывается подозрение, что эксперт Юрич вполне может быть его отцом...

