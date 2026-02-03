Здравствуй, папа!
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
7-й сезон
Здравствуй, папа!

Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 34 смотреть онлайн

9.12024, Здравствуй, папа!
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

При работе с химическими реактивами в своей фотолаборатории от токсичного газа погибает известный фотореставратор Артём Дубровин. Оперативники обнаруживают рядом с жертвой фотографию девяностых годов, на которой засняты в обнимку молодые мать Кузьмина и эксперт Юрий Юрьевич. У Кузьмина закрадывается подозрение, что эксперт Юрич вполне может быть его отцом...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»