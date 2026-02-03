Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 50 смотреть онлайн

Полтергейст
Великолепная пятерка
7-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 50

9.12024, Полтергейст
Криминал, Комедия18+
О сериале

Во время сеанса гадания, якобы от явления полтергейста, погибает гадалка Прасковья Алёхина. Следов применения иллюзионистской техники на месте преступления не находят. Выясняется, что в число клиентов Алёхиной входил Виталий Зимин, бывший бандит по кличке «Зима». Оперативники приезжают к особняку Зимина и попадают в перестрелку. Интересно, кто выйдет из неё победителем?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

