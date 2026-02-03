Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 48 смотреть онлайн

В своем гараже убит бывший судебный пристав, а ныне пенсионер Сергей Филькин. Установлено, что накануне Филькин распивал спиртные напитки с соседом по гаражу Геннадием Лапиковым. В гараже Лапикова обнаружены доказательства его причастности к убийству. Оперативники выясняют местоположение Лапикова. При попытке задержания Лапиков оказывает сопротивление. Но стоило ли вообще его задерживать?..

