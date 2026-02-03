Кара небесная
Великолепная пятерка
7-й сезон
Кара небесная

Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 11 смотреть онлайн

9.12024, Кара небесная
Криминал, Комедия18+
О сериале

В музее убит администратор Руслан Харитонов – неизвестный сбросил на него статую Фемиды. В преступлении подозреваются смотритель Курилова, экскурсовод Зимин, у которого Харитонов отбил невесту, и рабочие, делавшие в музее ремонт. При первом же опросе свидетелей сбегает один из ремонтников, Григорий Гурьев. Григорий звонит кому-то с чужого номера и назначает встречу…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

