Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 60 смотреть онлайн

На промзоне убит сторож Сергей Польский и ранен программист Егор Грошев, подозреваемый в сотрудничестве с мошенниками. У Егора были непростые отношения с мачехой Тамарой, из-за которой отец лишил Егора наследства. Оперативникам кажется подозрительным, что на промзону Егора вызвали с телефона Вадима Болотова, поругавшегося с Егором из-за девушки, местоположение которого неизвестно…

