Тепличное растение
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
7-й сезон
Тепличное растение

Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 69 смотреть онлайн

9.12024, Тепличное растение
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

Обнаружена мертвой жена известного художника Валентина Проворова. Женщина славилась тяжелым характером: поссорила мужа со всеми друзьями, заставила внука развестись с женой, а недавно выгнала из дома собственную дочь. Выяснить, кто из членов склочной семьи решился на убийство, будет непросто, ведь у каждого в этой истории есть свой мотив…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»