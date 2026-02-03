Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 69 смотреть онлайн

Обнаружена мертвой жена известного художника Валентина Проворова. Женщина славилась тяжелым характером: поссорила мужа со всеми друзьями, заставила внука развестись с женой, а недавно выгнала из дома собственную дочь. Выяснить, кто из членов склочной семьи решился на убийство, будет непросто, ведь у каждого в этой истории есть свой мотив…

