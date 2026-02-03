Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 27 смотреть онлайн

В своем особняке отравлен владелец медицинской компании «Здоровье семьи» Елисей Борисов. Под подозрение попадает Эльвира Морозова – домоправительница и бывшая любовница Борисова, которой он оставил в завещании один из домов, и охранник Валерий Непомнящий, с которым у Эльвиры был роман. Был ли у парочки сговор, или каждый действовал по своим мотивам?..

