Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 27 смотреть онлайн

9.12024, Флакон
Криминал, Комедия18+
О сериале

В своем особняке отравлен владелец медицинской компании «Здоровье семьи» Елисей Борисов. Под подозрение попадает Эльвира Морозова – домоправительница и бывшая любовница Борисова, которой он оставил в завещании один из домов, и охранник Валерий Непомнящий, с которым у Эльвиры был роман. Был ли у парочки сговор, или каждый действовал по своим мотивам?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

