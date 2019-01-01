WinkСериалыВеликолепная пятерка3-й сезон63-я серия
Великолепная пятерка (сериал, 2019) сезон 3 серия 63 смотреть онлайн
9.12019, Великолепная пятерка. Сезон 3. Серия 63
Детективы, Русские18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 1
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 2
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 3
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 4
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 5
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 6
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 7
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 8
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 9
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 10
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 11
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 12
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 13
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 14
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 15
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 16
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 17
- 18+39 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 18
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 19
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 20
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 21
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 22
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 23
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 24
- 18+39 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 25
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 26
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 27
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 28
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 29
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 30
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 31
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 32
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 33
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 34
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 35
- 18+39 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 36
- 18+39 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 37
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 38
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 39
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 40
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 41
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 42
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 43
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 44
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 45
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 46
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 47
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 48
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 49
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 50
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 51
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 52
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 53
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 54
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 55
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 56
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 57
- 18+39 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 58
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 59
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 60
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 61
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 62
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 63
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 64
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 65
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 66
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 67
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 3 Серия 68
Сюжет
В центре сюжета — сотрудники «убойного отдела» Петровского РОВД Санкт-Петербурга. Их задача — расследовать самые тяжкие преступления. Находясь в постоянном контакте с самыми страшными проявлениями человеческой натуры, герои умудряются оставаться жизнерадостными и адекватными людьми.
Сериал Великолепная пятерка 3 сезон 63 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
4.6 IMDb
- СПРежиссёр
Сергей
Полуянов
- МТРежиссёр
Михаил
Тимофеев
- АЩРежиссёр
Андрей
Щербинин
- РЛРежиссёр
Ратмир
Лутфуллин
- ПГАктёр
Павел
Григорьев
- ДЧАктёр
Дмитрий
Честнов
- АМАктриса
Анна
Мозжевилова
- АГАктёр
Андрей
Горбачев
- АКАктёр
Алексей
Красноцветов
- Актёр
Н�одари
Джанелидзе
- КГАктёр
Константин
Гришанов
- ЕКАктёр
Егор
Кутенков
- ЕКАктриса
Елизавета
Ковалева
- АЩАктриса
Анна
Щетинина
- НПСценарист
Наталья
Пахомова
- ЕКСценарист
Евгений
Кремнев
- ГПСценарист
Галина
Пальчик
- МЗСценарист
Марьяна
Задорожная
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- МФХудожник
Максим
Федоренко
- ЕЗХудожница
Елена
Захарова
- АМХудожница
Александра
Миронова
- ВБОператор
Владимир
Брыляков
- ПКОператор
Павел
Киселев
- ЛФОператор
Леонид
Фридман