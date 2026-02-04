Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 9 серия 4 смотреть онлайн

Вологда. Тайна клада. Часть 2
Криминал, Комедия
После проведённой экскурсии умирает от отравления цианидом популярный вологодский гид Валерия Жукова. Начальник местного отдела РУВД, друг молодости Голованова, предлагает «великолепной пятёрке» подключиться к расследованию загадочного убийства. Оперативникам предстоит не только вычислить коварного убийцу, но и найти пропавший клад петровских времён. А Голованов оказывается втянутым в семейные дела своего однокашника…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

