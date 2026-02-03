Тантамареска
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
6-й сезон
Тантамареска

Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 4 смотреть онлайн

9.12023, Тантамареска
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

При помощи хитроумного приспособления убита Зарина Голикова, владелица аттракциона с тантамаресками. Бухгалтер Зарины Светлана утверждает, что доступ к складу, где убийца мог установить смертельное приспособление на тантамареску, был только у мужа Зарины – Петра. И все косвенные улики указывают на его причастность к убийству, однако задержанный Пётр все обвинения категорически отрицает…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»