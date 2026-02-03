Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 4 смотреть онлайн

При помощи хитроумного приспособления убита Зарина Голикова, владелица аттракциона с тантамаресками. Бухгалтер Зарины Светлана утверждает, что доступ к складу, где убийца мог установить смертельное приспособление на тантамареску, был только у мужа Зарины – Петра. И все косвенные улики указывают на его причастность к убийству, однако задержанный Пётр все обвинения категорически отрицает…

