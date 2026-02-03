Слушаюсь и повинуюсь
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
6-й сезон
Слушаюсь и повинуюсь
9.22023, Слушаюсь и повинуюсь
Детектив18+
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Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 91 смотреть онлайн

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О сериале

Оперативники расследуют убийство цирковой артистки Марты Ильиной, ассистентки гипнотизёра Паулины Журавлёвой. Бывшего парня Марты, воздушного гимнаста Олега Соколова задерживают на месте убийства Евгения Степанова, циркового импресарио Паулины и Марты. Но оперативники не могут понять, зачем гимнаст убил вдруг импресарио?..

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»