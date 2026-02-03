Оперативники расследуют убийство цирковой артистки Марты Ильиной, ассистентки гипнотизёра Паулины Журавлёвой. Бывшего парня Марты, воздушного гимнаста Олега Соколова задерживают на месте убийства Евгения Степанова, циркового импресарио Паулины и Марты. Но оперативники не могут понять, зачем гимнаст убил вдруг импресарио?..

