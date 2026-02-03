Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 68 смотреть онлайн

Убит хирург стоматологической клиники Юрий Петров. Незадолго до убийства свидетельница видела у клиники нетрезвого мужчину, который угрожал Петрову расправой за якобы некачественное лечение. В списке посетителей клиники в день убийства есть только один мужчина - Евгений Евсеев. И сам Евсеев, и его криминальная биография вызывает у оперативников очень большие подозрения...

