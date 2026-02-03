Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 68 смотреть онлайн

Анестезия
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
6-й сезон
Анестезия

Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 68

9.1 2023, Анестезия
Криминал, Комедия18+
О сериале

Убит хирург стоматологической клиники Юрий Петров. Незадолго до убийства свидетельница видела у клиники нетрезвого мужчину, который угрожал Петрову расправой за якобы некачественное лечение. В списке посетителей клиники в день убийства есть только один мужчина - Евгений Евсеев. И сам Евсеев, и его криминальная биография вызывает у оперативников очень большие подозрения...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

