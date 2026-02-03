Убит начальник отдела ЧОПа Ростислав Лысенков. За час до этого он был в гостях у бывшего одноклассника Антона Ветрова и загадочно исчез из его квартиры. Выясняется, что недавно у Ростислава украли в баре большую сумму денег и он подозревал в краже бармена. Не является ли смерть Ростислава следствием этого конфликта?..

