Крайняя мера
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
6-й сезон
Крайняя мера
9.22023, Крайняя мера
Детектив18+
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Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 60 смотреть онлайн

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О сериале

Убит начальник отдела ЧОПа Ростислав Лысенков. За час до этого он был в гостях у бывшего одноклассника Антона Ветрова и загадочно исчез из его квартиры. Выясняется, что недавно у Ростислава украли в баре большую сумму денег и он подозревал в краже бармена. Не является ли смерть Ростислава следствием этого конфликта?..

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»