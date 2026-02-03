На острие прогресса
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
6-й сезон
На острие прогресса

Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 58 смотреть онлайн

9.12023, На острие прогресса
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

В своей квартире убит владелец частной клиники Максим Леонидович Кильчевский и тяжело ранена его жена Оксана. Оперативники предполагают, что произошло вооруженное ограбление, потому что был опустошён сейф Кильчевских. Под подозрением оказывается медбрат Валентин Агафонов, который видели на месте преступления, - он остро нуждался в деньгах и задолжал Оксане крупную сумму…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»