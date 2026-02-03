Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 58 смотреть онлайн

В своей квартире убит владелец частной клиники Максим Леонидович Кильчевский и тяжело ранена его жена Оксана. Оперативники предполагают, что произошло вооруженное ограбление, потому что был опустошён сейф Кильчевских. Под подозрением оказывается медбрат Валентин Агафонов, который видели на месте преступления, - он остро нуждался в деньгах и задолжал Оксане крупную сумму…

