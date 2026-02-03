Нина
Великолепная пятерка
6-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 43 смотреть онлайн

9.12023, Нина
Криминал, Комедия18+
Пришедший на сеанс Аюрведы пациент обнаруживает тело врачевательницы Ларисы Ворониной со вскрытыми венами. Сразу невозможно установить, что это было — суицид или убийство. Последним, кто мог видеть Ларису, была Ольга — молодая художница. Ольгу опросить не удается — она исчезла. Судя по состоянию краски на полотне, Ольга исчезла сразу же после гибели Нины…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

