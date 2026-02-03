Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 43 смотреть онлайн

Пришедший на сеанс Аюрведы пациент обнаруживает тело врачевательницы Ларисы Ворониной со вскрытыми венами. Сразу невозможно установить, что это было — суицид или убийство. Последним, кто мог видеть Ларису, была Ольга — молодая художница. Ольгу опросить не удается — она исчезла. Судя по состоянию краски на полотне, Ольга исчезла сразу же после гибели Нины…

