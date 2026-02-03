Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 96 смотреть онлайн

Знакомая Шапошникова, сотрудница Петровского РОВД, на собственной свадьбе бросает букет невесты, который ловит её подруга. Подруга погибает от взрыва спрятанного в букете самодельного взрывного устройства. Отвечавший за букеты ивент-менеджер на звонки не отвечает. Для оперативников становится загадкой, какова же была истинная цель преступника – ведь букет могла поймать любая из девушек…

