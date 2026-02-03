Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 96 смотреть онлайн

Букет невесты
Букет невесты

Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 96

2023, Букет невесты
Криминал, Комедия
Знакомая Шапошникова, сотрудница Петровского РОВД, на собственной свадьбе бросает букет невесты, который ловит её подруга. Подруга погибает от взрыва спрятанного в букете самодельного взрывного устройства. Отвечавший за букеты ивент-менеджер на звонки не отвечает. Для оперативников становится загадкой, какова же была истинная цель преступника – ведь букет могла поймать любая из девушек…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

