Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 33 смотреть онлайн

В гончарной мастерской Макара Самохина обнаружено тело Никиты Гриневича. Кто-то подмешал яд в глину. Эту же мастерскую посещала дочь Голованова – Таня. Девушка признаётся, что собиралась вскоре представить родителям Никиту в качестве своего жениха.

