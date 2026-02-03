Жизнь прекрасна
Великолепная пятерка
6-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 62 смотреть онлайн

9.12023, Жизнь прекрасна
Криминал, Комедия18+
Выстрелом снайпера убит бизнесмен Михаил Кононов. Экспертиза показывает, что выстрел произведен из пистолета. Голованов считает, что с такой дистанции попасть в цель из пистолета мог только профессионал. Под подозрение в причастности к убийству попадает Юрий Литовка, ранее судимый за бандитизм. Но в криминальном ли прошлом Кононова кроются истоки его убийства?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

