Великолепная пятерка
6-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 70 смотреть онлайн

9.12023, Гарантированная безопасность
Криминал, Комедия18+
О сериале

В читальном зале библиотеки от приступа эпилепсии умирает агент по недвижимости Нина Евсеева. Перед смертью Нина читала старую, сильно запылённую книгу. Вскрытие показывает, что смерть Нины наступила от естественных причин. Однако библиотекарь утверждает, что за день до трагедии тщательно обработала книгу пылесосом, поэтому наличие пыли на книге кажется ей подозрительным…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

