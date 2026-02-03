Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 70 смотреть онлайн

В читальном зале библиотеки от приступа эпилепсии умирает агент по недвижимости Нина Евсеева. Перед смертью Нина читала старую, сильно запылённую книгу. Вскрытие показывает, что смерть Нины наступила от естественных причин. Однако библиотекарь утверждает, что за день до трагедии тщательно обработала книгу пылесосом, поэтому наличие пыли на книге кажется ей подозрительным…

