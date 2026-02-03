Неидеальное преступление
Великолепная пятерка
6-й сезон
Неидеальное преступление

Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 45 смотреть онлайн

9.12023, Неидеальное преступление
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

О сериале

Убита молодая девушка Лариса Егорова. Владелец машины, следы которой обнаружены на месте убийства, утверждает, что машину угнали. В отдел приходит юрист Михаил Валетов, парень Ларисы, и заявляет, что Ларису убил автослесарь, который грубо приставал к Ларисе незадолго до убийства. Но не хитрый ли это ход со стороны юридически подкованного Михаила?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

