Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 45 смотреть онлайн

Убита молодая девушка Лариса Егорова. Владелец машины, следы которой обнаружены на месте убийства, утверждает, что машину угнали. В отдел приходит юрист Михаил Валетов, парень Ларисы, и заявляет, что Ларису убил автослесарь, который грубо приставал к Ларисе незадолго до убийства. Но не хитрый ли это ход со стороны юридически подкованного Михаила?..

