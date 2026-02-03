Возмездие
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
6-й сезон
Возмездие

Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 11 смотреть онлайн

9.12023, Возмездие
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

В личном гараже владельца таксопарка Данилы Кускова от удара током погибает его водитель Роман Дубов. Экспертиза показывает, что смерть Дубова не была случайной, и вероятно, что объектом покушения был сам Кусков. Подозреваемым в убийстве становится уволенный после конфликта личный водитель Кускова. Но оперативники сомневаются, что увольнение явилось мотивом для убийства…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»