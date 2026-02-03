Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 11 смотреть онлайн

В личном гараже владельца таксопарка Данилы Кускова от удара током погибает его водитель Роман Дубов. Экспертиза показывает, что смерть Дубова не была случайной, и вероятно, что объектом покушения был сам Кусков. Подозреваемым в убийстве становится уволенный после конфликта личный водитель Кускова. Но оперативники сомневаются, что увольнение явилось мотивом для убийства…

