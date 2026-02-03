Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 39 смотреть онлайн

В дрейфующей по реке лодке находят прикованное цепями тело сотрудницы диагностического центра Виктории Обручевой. Женщина провела без воды не меньше недели и умерла от обезвоживания. Подруга погибшей винит во всём их коллегу Юрия Мухина, который был безнадежно влюблен в Вику. Оперативники ищут и пропавшего Юрия, и место, где Вику приковали к лодке…

