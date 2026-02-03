Лодочка, плыви
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
6-й сезон
Лодочка, плыви

Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 39 смотреть онлайн

9.12023, Лодочка, плыви
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

В дрейфующей по реке лодке находят прикованное цепями тело сотрудницы диагностического центра Виктории Обручевой. Женщина провела без воды не меньше недели и умерла от обезвоживания. Подруга погибшей винит во всём их коллегу Юрия Мухина, который был безнадежно влюблен в Вику. Оперативники ищут и пропавшего Юрия, и место, где Вику приковали к лодке…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»