Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 51 смотреть онлайн

Расстреляна семья Александра Махонина - руководителя небольшой компании. Убиты жена Александра Евгения и его отец - крупный предприниматель Юрий Махонин, который владел местным рынком и несколькими магазинами. Не пожалел убийца и домработницу Махониных Ксению. Оперативникам предстоит выяснить, была ли Ксения случайной свидетельницей преступления, или сыграла в нём свою трагическую роль?..

