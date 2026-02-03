Хамам
Великолепная пятерка
6-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 49 смотреть онлайн

9.12023, Хамам
Криминал, Комедия18+
В хамаме оздоровительного центра убит предприниматель Изотов. Вызванные на место преступления полицейские подозревают в убийстве Шапошникова, который оказался там случайно. Оперативники начинают собственное расследование и выясняют, что уборщица Тамара Малинина, которая обнаружила труп Изотова, имеет от него шестимесячного сына. Поэтому не удивительно, что первой подозреваемой оперативники считают законную жену Изотова…

Россия
Комедия, Криминал, Детектив
Full HD
39 мин / 00:39

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

