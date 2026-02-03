Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 49 смотреть онлайн

В хамаме оздоровительного центра убит предприниматель Изотов. Вызванные на место преступления полицейские подозревают в убийстве Шапошникова, который оказался там случайно. Оперативники начинают собственное расследование и выясняют, что уборщица Тамара Малинина, которая обнаружила труп Изотова, имеет от него шестимесячного сына. Поэтому не удивительно, что первой подозреваемой оперативники считают законную жену Изотова…

