Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 21 смотреть онлайн

Убит риэлтор Борис Хорошаев – зарезан на даче своего дяди Аркадия Пастухова. Накануне Борис приезжал к Пастухову с просьбой отсрочить возврат долга. Алиби Пастухова может подтвердить его сын Сергей, но телефон Сергея выключен. Жена находит Сергея в спальне с неизвестной женщиной, но разбудить их не удаётся. Неужели сын Пастухова тоже убит?..

