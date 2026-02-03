Тихий отель
Великолепная пятерка
6-й сезон
Тихий отель

Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 34 смотреть онлайн

9.12023, Тихий отель
Криминал, Комедия18+
О сериале

В номере частного отеля убит Игорь Владимиров, владелец московского барбер-шопа. Санкт-Петербургский партнер Владимирова по бизнесу Неверов, владелец тату-салона, бесследно исчез. Оперативники едут в тату-салон и сталкиваются с неадекватным сопротивлением охранника. В сейфе тату-салона оперативника находят склад холодного и огнестрельного оружия. Но приведёт ли этот след к убийце Владимирова?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

