Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 34 смотреть онлайн

В номере частного отеля убит Игорь Владимиров, владелец московского барбер-шопа. Санкт-Петербургский партнер Владимирова по бизнесу Неверов, владелец тату-салона, бесследно исчез. Оперативники едут в тату-салон и сталкиваются с неадекватным сопротивлением охранника. В сейфе тату-салона оперативника находят склад холодного и огнестрельного оружия. Но приведёт ли этот след к убийце Владимирова?..

