Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 44 смотреть онлайн

Роковой звонок
Великолепная пятерка
6-й сезон
9.12023, Роковой звонок
Криминал, Комедия18+
При странных обстоятельствах умирает лучшая программистка крупной цифровой корпорации Карина Белоусова. Незадолго до этого столь же загадочной смертью умер её коллега, программист Валерий Красильников. И Валерию, и Карине перед смертью звонил, но молчал в трубку, генеральный директор корпорации Глеб Нестеров. Оперативники теряются в догадках о возможных причинах роковых звонков директора...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

