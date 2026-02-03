Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 44 смотреть онлайн

При странных обстоятельствах умирает лучшая программистка крупной цифровой корпорации Карина Белоусова. Незадолго до этого столь же загадочной смертью умер её коллега, программист Валерий Красильников. И Валерию, и Карине перед смертью звонил, но молчал в трубку, генеральный директор корпорации Глеб Нестеров. Оперативники теряются в догадках о возможных причинах роковых звонков директора...

