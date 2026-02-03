Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 30 смотреть онлайн

Под окнами жилого дома обнаружено пылающее тело Аллы Козыревой. Девушка погибла, упав с балкона. По словам её парня Ермолая, Алла жаловалась на команды от потусторонних голосов. Но почему-то это не подтверждает близкая подруга Аллы, Анжелика. Видимо, её показания идут вразрез с планом убийцы, и Анжелика получает тайное послание: «Не болтай»…

