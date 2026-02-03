Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 15 смотреть онлайн

В озере обнаружено тело сотрудницы банка Любови Голубковой. Девушка скончалась от высокой дозы снотворного. Выясняется, что в квартире Голубковой её подруга встречалась со своим возлюбленным, врачом частной клиники Горским. На Горского совершается покушение. Оперативники пытаются выяснить, связано ли покушение с профессиональной деятельностью Горского, или же с его многочисленными любовными похождениями…

