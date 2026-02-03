Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 15 смотреть онлайн

Исцеление
Великолепная пятерка
6-й сезон
Исцеление
Криминал, Комедия18+
В озере обнаружено тело сотрудницы банка Любови Голубковой. Девушка скончалась от высокой дозы снотворного. Выясняется, что в квартире Голубковой её подруга встречалась со своим возлюбленным, врачом частной клиники Горским. На Горского совершается покушение. Оперативники пытаются выяснить, связано ли покушение с профессиональной деятельностью Горского, или же с его многочисленными любовными похождениями…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

