Великолепная пятерка
6-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 25 смотреть онлайн

Криминал, Комедия18+
Оперативники расследуют самоубийство бывшего врача-рентгенолога Ульяны Ткачёвой. Возникает подозрение, что на самом деле было совершено изощрённое убийство. В причастности к преступлению подозревают продавца автосалона Александра Комарова. Выясняется, что Александр скрылся в неизвестном направлении. Но только ли смерть Ульяны стала причиной бегства любвеобильного Александра? И удастся ли оперативникам разыскать его живым?..

Россия
Комедия, Криминал, Детектив
Full HD
39 мин / 00:39

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

