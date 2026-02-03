Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 25 смотреть онлайн

Оперативники расследуют самоубийство бывшего врача-рентгенолога Ульяны Ткачёвой. Возникает подозрение, что на самом деле было совершено изощрённое убийство. В причастности к преступлению подозревают продавца автосалона Александра Комарова. Выясняется, что Александр скрылся в неизвестном направлении. Но только ли смерть Ульяны стала причиной бегства любвеобильного Александра? И удастся ли оперативникам разыскать его живым?..

