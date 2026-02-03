Одуванчик
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
6-й сезон
Одуванчик

Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 56 смотреть онлайн

9.12023, Одуванчик
Криминал, Комедия18+
О сериале

Убит бизнесмен Кирилл Ушанин. Адвокат Ушанина уверен, что в убийстве замешана жена Ушанина, которую Ушанин выгнал накануне из дома. Выясняется, что жена подавала на Ушанина заявление в суд об избиении. Но свидетельница утверждает, что перед смертью Ушанин внятно произнёс слово не «жена», а «одуванчик». Оперативники гадают, чтобы это могло значить?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

