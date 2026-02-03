Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 87 смотреть онлайн

В художественной мастерской при мебельной фирме «Древо желаний» от удара током погибает руководитель мастерской Юрий Левша. Подмастерье Анатолий Веткин госпитализирован с сердечным приступом. Выясняется, что между Левшой и Анатолием был конфликт. Оперативники обнаруживают Анатолия без признаков жизни. Но кто мог довести его до такого критического состояния прямо в больничной палате?..

