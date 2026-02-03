Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 77 смотреть онлайн

Нетипичная бытовуха
Великолепная пятерка
6-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 77

9.1 2023, Нетипичная бытовуха
Криминал, Комедия18+
Оперативники расследуют убийство Лидии Неверовой, которое по всем внешним признакам совершила на почве бытового конфликта давняя знакомая Ветрова, журналистка Алёна Стрельцова. Алёна впадает в состояние комы по непонятной причине. Ветров, уверенный в невиновности Алёны, посещает Алёну в больнице, пытаясь вернуть её к жизни воспоминаниями об их романтических свиданиях десятилетней давности…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

