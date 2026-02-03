Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 77 смотреть онлайн

Оперативники расследуют убийство Лидии Неверовой, которое по всем внешним признакам совершила на почве бытового конфликта давняя знакомая Ветрова, журналистка Алёна Стрельцова. Алёна впадает в состояние комы по непонятной причине. Ветров, уверенный в невиновности Алёны, посещает Алёну в больнице, пытаясь вернуть её к жизни воспоминаниями об их романтических свиданиях десятилетней давности…

