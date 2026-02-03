Фрукты
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
6-й сезон
Фрукты

Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 65 смотреть онлайн

9.12023, Фрукты
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

В результате отравления в частном доме предпринимателя Сергея Незлобина гибнет сам Незлобин, его заместитель Дьяконов, спортсмен Игнатьев и три девушки легкого поведения. Охранник Незлобина Леонид Верещагин впадает в состояние комы. Следующим утром, на глазах у жителей посёлка, неизвестный похищает соседа Незлобина. Оперативникам остаётся только гадать, что это – слабоумие, или отвага?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»