Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 65 смотреть онлайн

В результате отравления в частном доме предпринимателя Сергея Незлобина гибнет сам Незлобин, его заместитель Дьяконов, спортсмен Игнатьев и три девушки легкого поведения. Охранник Незлобина Леонид Верещагин впадает в состояние комы. Следующим утром, на глазах у жителей посёлка, неизвестный похищает соседа Незлобина. Оперативникам остаётся только гадать, что это – слабоумие, или отвага?..

