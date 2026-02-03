Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 64 смотреть онлайн

Оперативники расследуют загадочное убийство главы школы по развитию сверхспособностей Захара Смирнова. Убийца оставил на месте преступления многозначительную надпись, неизвестно кому предназначенную. Одного из учеников школы, подозреваемых в причастности к убийству Смирнова, находят мёртвым. Интуиция подсказывает оперативникам, что это не последняя жертва таинственной женщины, которая скрывается под именем богини процветания Лакшми…

