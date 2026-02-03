Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 64 смотреть онлайн

Побеждённый учитель
Оперативники расследуют загадочное убийство главы школы по развитию сверхспособностей Захара Смирнова. Убийца оставил на месте преступления многозначительную надпись, неизвестно кому предназначенную. Одного из учеников школы, подозреваемых в причастности к убийству Смирнова, находят мёртвым. Интуиция подсказывает оперативникам, что это не последняя жертва таинственной женщины, которая скрывается под именем богини процветания Лакшми…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

